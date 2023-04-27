Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів (аудіо)

Такі вбивства відбуваються звірячим способом – полоненим перерізають горло.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, зроблене на східному фронті України.

«Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й, – розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.

«Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать», – пояснює рашист.

Він у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.

Служба безпеки України встановила особу ката, його установчі дані, місце служби та коло спілкування.

Чоловік на аудіо – Сучко Євген Юрійович з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

СБУ працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з рф поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Служба безпеки України