Керівник Чернігівської ОВА: 17 людей загинули, 61 поранено, серед постраждалих троє дітей

17 загиблих та 61 поранений – результати ранкової російської ракетної атаки по Чернігову. Серед постраждалих троє дітей. Попередньо, ворог запустив по місту балістичну ракету “Іскандер”, повідомив керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Рятувальна операція триває, на місці працюють оперативні служби.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній назвав обстріли мирних українських міст військами РФ «диявольськими плодами» тієї війни, яку російські релігійні діячі назвали «священною», та закликав світових лідерів бути більш рішучими у допомозі Україні.

Про це він написав у мережі Х, передає diavolskimi.

«Харків, Сумщина, Донбас, Одеса, Львівщина, Київщина… І сьогодні ранком – Чернігів. Руйнування будівель, поранені та постраждалі. І обірвані життя – мирних мешканців, рятувальників, захисників. Все це – диявольські плоди тієї війни, яку російські релігійні лідери назвали «священною». Якщо плоди цієї війни – очевидне суцільне зло, то кого і що російські церковники на чолі з Гундяєвим вважають своєю «святинею»?» – зазначив він.

Митрополит Епіфаній наголосив, що зло має бути засуджене і зупинене, а «диявольська ідеологія «русского міра» має бути усім світом поставлена там, де історія тримає злочинні, антигуманні, сатанинські вчення, такі як нацизм, більшовизм та інші».

На думку очільника ПЦУ, «вільний світ, який тримає у своїх руках потужний меч сучасної зброї, має обовʼязок стати на захист добра проти агресії зла», бо «хто не протистоїть злу – той стає його співучасником».

«Тим політикам і лідерам, хто зволікає із наданням допомоги Україні, хто шукає для свого страху перед кремлівською тиранією будь-які виправдання – самим немає виправдання. Кров загиблих сьогодні – на російських злочинцях, але не лише на них. Ті, хто може дати захист, але не дає його, нехай теж памʼятають, що і вони дадуть відповідь перед Богом… Постраждалим – одужання, загиблим – вічний спокій, злочинцям – відплата немилосердна нехай буде від Бога і людей. А нерішучим – напоумлення та сміливості не чекати осторонь і вже зараз стати на захист правди», – додав предстоятель ПЦУ.