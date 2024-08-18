Ізраїль заявив про ліквідацію ще двох високопосадовців ХАМАС

Ізраїль повідомив про ліквідацію ще двох високопосадовців угрупування ХАМАС, які згідно з заявою ЦАХАЛ брали участь у плануванні стрілянини в Йорданській долині.

Згідно з повідомленням ізраїльських сил, мова йде про Ахмед Абу Ара з Акаби, старшого оперативника, який займався виробництвом вибухівки та брав участь у плануванні терактів, та Рафет Давасі з Сілат аль-Харітія, старшого військового інфраструктура ХАМАС в районі Дженіна.

Також в ЦАХАЛ стверджують, що обоє були причетні до удару 11 серпня 2024 року в долині річки Йордан, під час якого було вбито Йонатана Дойча.

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по автомобілю в Дженіні, яким пересувались високопосадовці ХАМАСу.

Напередодні палестинське угруповання ХАМАС відкинуло умови плану припинення вогню в Секторі Гази, які представили посередники після дводенних переговорів у Катарі. Цей план, зокрема, передбачав триетапну угоду з початковою шеститижневою паузою у війні, під час якої ХАМАС має звільнити частину заручників.