Рашисти зранку вдарили по Нікополю: загинули дві жінки

Внаслідок російського обстрілу міста Нікополь Дніпропетровської області зранку 21 грудня загинули двоє жінок та дістав поранення літній чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вранці російська армія вгатила по Нікополю з важкої артилерії. Загарбники вбили двох жінок – 60 та 46 років.

Поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні”.

Внаслідок обстрілу пошкоджені 4 приватні оселі та 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередач.

Інформація уточнюється. // УП