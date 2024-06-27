Ізраїль здатен повернути Ліван до «кам’яного віку»

Published

Уряд Ізраїля вважає найбільш доцільним знайти дипломатичний спосіб врегулювання конфлікту з “Хезболлою”.

Ізраїль здатен повернути Ліван “до кам’яного віку” (тобто завдати країні значних матеріальних збитків), пригрозив його міністр оборони на тлі зростаючої загрози війни між двома країнами. Йоав Галант, однак, наполягає на тому, що ізраїльський уряд вважає за краще знайти дипломатичне вирішення конфлікту з терористичним угрупуванням “Хезболла”, що базується в Лівані, зазначає The Telegraph.

“Ми не хочемо встрявати у війну, тому що це не вигідно Ізраїлю. У нас є можливість повернути Ліван до кам’яного віку, але ми не хочемо цього робити”, — заявив Галант журналістам під час візиту до Вашингтона, де він зустрівся з вищим керівництвом США.

Побоювання ширшої регіональної війни зростають останніми тижнями, оскільки підтримувана Іраном “Хезболла” і Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) все частіше ведуть перестрілки, змушуючи десятки тисяч цивільних осіб тікати по обидва боки кордону.

Ізраїль вбив щонайменше 481 людину в Лівані з моменту атак ХАМАС 7 жовтня 2023 року, в тому числі 94 цивільних, повідомляє інформаційне агентство AFP. З ізраїльського боку, згідно з даними Ізраїля, загинули щонайменше 15 солдатів і 11 цивільних осіб. “Хезболла” пообіцяла продовжити ракетні обстріли з використанням протитанкових ракет й дронів, якщо Ізраїль не припинить війну в Газі.

Цього тижня Німеччина і Нідерланди приєдналися до кількох інших країн, закликавши своїх громадян, які перебувають у Лівані, виїхати звідти, поки вони ще можуть.

Раніше ми повідомляли, що Міністр оборони Ізраїля Йоав Галант закликав держсекретаря США Ентоні Блінкена під час їхньої зустрічі підтримати країну в її конфлікті з “Хезболлою”. Під час зустрічі з Блінкеном у Вашингтоні Галант “підкреслив важливість того, що США підтримують Ізраїль у цій місії, і її вплив на дії “Хезболли” та Ірану”. // Дзеркало тижня

Like

Tags:

You may also like...