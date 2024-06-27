Ізраїль здатен повернути Ліван до «кам’яного віку»

Уряд Ізраїля вважає найбільш доцільним знайти дипломатичний спосіб врегулювання конфлікту з “Хезболлою”.

“Ми не хочемо встрявати у війну, тому що це не вигідно Ізраїлю. У нас є можливість повернути Ліван до кам’яного віку, але ми не хочемо цього робити”, — заявив Галант журналістам під час візиту до Вашингтона, де він зустрівся з вищим керівництвом США.

Побоювання ширшої регіональної війни зростають останніми тижнями, оскільки підтримувана Іраном “Хезболла” і Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) все частіше ведуть перестрілки, змушуючи десятки тисяч цивільних осіб тікати по обидва боки кордону.

Ізраїль вбив щонайменше 481 людину в Лівані з моменту атак ХАМАС 7 жовтня 2023 року, в тому числі 94 цивільних, повідомляє інформаційне агентство AFP. З ізраїльського боку, згідно з даними Ізраїля, загинули щонайменше 15 солдатів і 11 цивільних осіб. “Хезболла” пообіцяла продовжити ракетні обстріли з використанням протитанкових ракет й дронів, якщо Ізраїль не припинить війну в Газі.

Цього тижня Німеччина і Нідерланди приєдналися до кількох інших країн, закликавши своїх громадян, які перебувають у Лівані, виїхати звідти, поки вони ще можуть.

Раніше ми повідомляли, що Міністр оборони Ізраїля Йоав Галант закликав держсекретаря США Ентоні Блінкена під час їхньої зустрічі підтримати країну в її конфлікті з “Хезболлою”. Під час зустрічі з Блінкеном у Вашингтоні Галант “підкреслив важливість того, що США підтримують Ізраїль у цій місії, і її вплив на дії “Хезболли” та Ірану”. // Дзеркало тижня