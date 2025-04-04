Кабмін схвалив новий закон про правила мобілізації студентів та педагогів

Від мобілізації можуть звільнити і педагогів позашкільної освіти, але з певними умовами.

Як зазначив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, у законопроєкті зазначено, що призову на військову службу під час мобілізації в особливий період не підлягають:

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше, ніж у 25 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

здобувачі вищої освіти до кінця строку виконання освітньої програми, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі-резиденти України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше;

наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники наукових установ і організацій, науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, які мають науковий ступінь, та працюють в ЗВО не менш ніж на 0,75 ставки;

педагоги закладів фахової передвищої освіти, професійної освіти, загальної середньої та позашкільної освіти, якщо це їхнє основне місце роботи із ставкою не менше 0,75;

педагоги державних та комунальних закладів позашкільної освіти, якщо вони працювали там до 1 січня 2025 року і це основне їхнє місце роботи з навантаженням не менше 0,75 ставки.

Тепер законопроєкт мають зареєструвати у Верховній Раді України і після розгляду відповідними комітетами його передадуть на голосування депутатів.

Нагадаємо, на початку року депутат Роман Грищук заявив, що студенти та викладачі отримують бронь в рамках навчального року, а от питання щодо їх бронювання у період літніх канікул не врегульоване, що може викликати спірні моменти. Тоді міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що мобілізація студентів та педагогів в Україні не передбачена, а суперечності в підзаконних актах чи інших документах будуть врегульовані відповідно до чинного закону про мобілізацію. // Дзеркало тижня