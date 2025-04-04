Кабмін схвалив новий закон про правила мобілізації студентів та педагогів

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Кабмин

Від мобілізації можуть звільнити і педагогів позашкільної освіти, але з певними умовами.

Кабінет міністрів України на засіданні 4 квітня схвалив проєкт закону  «Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти», який має врегулювати правила призову до війська педагогів та студентів різних категорій навчальних закладів.

Як зазначив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, у законопроєкті зазначено, що призову на військову службу під час мобілізації в особливий період не підлягають:

  • учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше, ніж у 25 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;
  • здобувачі вищої освіти до кінця строку виконання освітньої програми, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;
  • докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі-резиденти України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше;
  • наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники наукових установ і організацій, науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, які мають науковий ступінь, та працюють  в ЗВО не менш ніж на 0,75 ставки;
  • педагоги закладів фахової передвищої освіти, професійної освіти, загальної середньої та позашкільної освіти, якщо це їхнє основне місце роботи із ставкою не менше 0,75;
  • педагоги державних та комунальних закладів позашкільної освіти, якщо вони працювали там до 1 січня 2025 року і це основне їхнє місце роботи з навантаженням не менше 0,75 ставки.

Тепер законопроєкт мають зареєструвати у Верховній Раді України і після розгляду відповідними комітетами його передадуть на голосування депутатів.

Нагадаємо, на початку року депутат Роман Грищук заявив, що студенти та викладачі отримують бронь в рамках навчального року, а от питання щодо їх бронювання у період літніх канікул не врегульоване, що може викликати спірні моменти. Тоді міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що мобілізація студентів та педагогів в Україні не передбачена, а  суперечності в підзаконних актах чи інших документах будуть врегульовані відповідно до чинного закону про мобілізацію. // Дзеркало тижня

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