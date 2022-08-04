Катував та імітував страту цивільних мешканців Київщини – повідомлено про підозру командиру бойової машини РФ

Командир бойової машини одягнув на голову одного із затриманих мішок, зав’язав йому руки за спиною та завдавав удари прикладом автомата по голові. Після цього він поставив трьох чоловіків на коліна та продовжив завдавати їм удари по різних частинах тіла й проводити їх незаконний допит. Російський військовослужбовець здійснював постріли в напрямку потерпілих, імітуючи їх страту. По черзі він відводив затриманих громадян до підвалу, де змушував роздягнутися та шукав на їх тілах символічні татуювання.