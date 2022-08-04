Катував та імітував страту цивільних мешканців Київщини – повідомлено про підозру командиру бойової машини РФ
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За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заступнику командира взводу – командиру бойової машини 1 десантно-штурмового взводу 5 десантно-штурмової роти 2 батальйонної тактичної групи збройних сил РФ заочно повідомлено про підозру у порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Луб’янка Бучанського району Київської області, підозрюваний на одній з вулиць села зупинив трьох місцевих мешканців.
Направивши на них автоматичну зброю, погрожуючи вбивством, окупант наказав потерпілим пройти до господарського приміщення на території одного з домоволодінь. Там він допитував чоловіків про їх приналежності до Збройних Сил України та інших військових і громадських формувань, місцеперебування таких підрозділів, правоохоронних органів, військовослужбовців АТО/ООС.
Командир бойової машини одягнув на голову одного із затриманих мішок, зав’язав йому руки за спиною та завдавав удари прикладом автомата по голові. Після цього він поставив трьох чоловіків на коліна та продовжив завдавати їм удари по різних частинах тіла й проводити їх незаконний допит. Російський військовослужбовець здійснював постріли в напрямку потерпілих, імітуючи їх страту. По черзі він відводив затриманих громадян до підвалу, де змушував роздягнутися та шукав на їх тілах символічні татуювання.