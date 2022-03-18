Кіберполіція Одещини викрила зрадника, який передавав окупантам інформацію про військові об’єкти України

Зловмисник через месенджер передавав загарбникам координати стратегічних об‘єктів. Під час обшуку на техніці фігуранта знайшли скріншоти, фото об’єктів військової інфраструктури та відповідне листування з окупантами.

31-річний житель смт Сергіївка налагодив «співпрацю» з військовими-злочинцями рф. Чоловік передавав їм інформацію про місцезнаходження різних стратегічних об’єктів в регіонах держави.

За місцем мешкання зловмисника правоохоронці провели обшук та вилучили мобільні телефони, ноутбуки та жорсткий диск. На вилученій техніці виявили докази причетності до злочинної діяльності.

Слідчі Білгород-Дністровського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Надалі розслідування здійснюватиме УСБУ в Одеській області.

До уваги громадян! Якщо Вам надходять пропозиції співпраці на користь окупанта, негайно повідомляйте про це правоохоронні органи.

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Національна поліція України