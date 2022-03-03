Кіберполіція продовжує блокувати ворожі акаунти у соцмережах

Заблоковані облікові записи розповсюджували дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.
Наразі у боті, котрий допомагає блокувати диверсійні акаунти, 136 тисяч підписників, в групі — 84 тисячі підписників. І ми тішимося, що ви долучилися і створили справжню кіберармію!
За допомогою боту ми разом заблокували Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі та TikTok-акаунти, які розповсюджували дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.
Посилання на Telegram-канал — https://t.me/stoprussiachannel
. Сюди будуть надсилатися диверсійні ресурси для блокування та детальні інструкції як це зробити.
Посилання на бот — https://t.me/stopdrugsbot
. Сюди громадяни направляють виявлені ресурси для їх перевірки та подальшого блокування.
Також кіберполіція запустила бот для інформування росіян про реальну ситуацію в Україні. За допомогою боту кожен українець може направити лист росіянам і повідомити про факти військової агресії проти наших співвітчизників.
Не залишайтеся байдужими! Долучайтеся!