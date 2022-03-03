Кіберполіція продовжує блокувати ворожі акаунти у соцмережах

За допомогою боту ми разом заблокували Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі та TikTok-акаунти, які розповсюджували дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.

Також кіберполіція запустила бот для інформування росіян про реальну ситуацію в Україні. За допомогою боту кожен українець може направити лист росіянам і повідомити про факти військової агресії проти наших співвітчизників.