Кількість загиблих через російський обстріл Костянтинівки зросла до 6

Російські окупанти 2 квітня обстріляли Костянтинівку Донецької області ракетами С-300 та здійснили декілька залпів з “Урагану”. Наразі відомо вже про 6 загиблих та 8 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Фото: Павло Кириленко

“Поранено 8 осіб – уламкові поранення. Усім надається медична допомога. Загинуло 6 осіб”, – розповів він.

За словами Єрмака, ворог завдав два удари з С-300 та здійснив чотири залпи з РСЗВ “Ураган”.

“Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі”, – перерахував наслідки голова ОП.

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