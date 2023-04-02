Кількість загиблих через російський обстріл Костянтинівки зросла до 6
Російські окупанти 2 квітня обстріляли Костянтинівку Донецької області ракетами С-300 та здійснили декілька залпів з “Урагану”. Наразі відомо вже про 6 загиблих та 8 поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.
“Поранено 8 осіб – уламкові поранення. Усім надається медична допомога. Загинуло 6 осіб”, – розповів він.
За словами Єрмака, ворог завдав два удари з С-300 та здійснив чотири залпи з РСЗВ “Ураган”.
“Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі”, – перерахував наслідки голова ОП.