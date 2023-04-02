Кількість загиблих через російський обстріл Костянтинівки зросла до 6

Російські окупанти 2 квітня обстріляли Костянтинівку Донецької області ракетами С-300 та здійснили декілька залпів з “Урагану”. Наразі відомо вже про 6 загиблих та 8 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.