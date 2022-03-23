Київщина : За зґвалтування жительки Богданівки російському окупанту загрожує довічне ув’язнення (фото)

На початку березня під час окупації села на Броварщині військовослужбовець рф застрелив господаря одного із будинків, а пізніше, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наругу над 34-річною дружиною вбитого. Статевий злочин окупант чинив неодноразово, при цьому погрожував жінці та її малолітній дитині розправою.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу ґвалтівника.

За оперативною інформацією покидька було ліквідовано військовими України, як ворога, який прибув на територію нашої держави у складі збройних сил російської федерації. Втім, щоб підтвердити це чи спростувати дану інформацію, потрібно провести процесуальні слідчі дії. Ми маємо пересвідчитись в тому, що потвора, яка познущалась над українською дівчиною не уникне відповідальності в разі якщо ще залишилась живою.

Саме тому ґвалтівнику нині заочно оголосили про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни, а також правоохоронці звернулись до суду з клопотанням про взяття військового злочинця під арешт. Мерзотника також буде оголошений через Інтерпол в міждержавний розшук.

Де б нелюд не знаходися він буде переданий українському правосуддю та понесе покарання за скоєне. За цей огидний злочин російському військовому загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі.

Наразі жінка з дитиною перебувають в безпеці, їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.

#stoprussia

Національна поліція України