Командир «Азова» звернувся до світових лідерів (відео)

Він просить про зелений коридор з Маріуполя.

Командир полку «Азов«підполковник Денис Прокопенко записав відеозвернення до світових лідерів.

Воно опубліковане в Telegaram-каналі «Азова».

«Прямо зараз в Маріуполі на заводі «Азовсталь» знаходяться сотні мирних жителів. Серед них — люди різного віку, жінки, діти, сім’ї захисників Маріуполя. Вони ховаються від «русского мира» в підвалах і бункерах. Вони знайшли свій єдиний доступний притулок поруч з українськими воїнами, які досі захищають місто від російських загарбників», — сказав Прокопенко.

Командир «Азова» закликав лідерів усього світу організувати зелений коридор і евакуювати мирних жителів, поранених і тіла вбитих воїнів.

«Російські окупанти і колаборанти з «ЛНР/ДНР» знають, що тут мирні жителі. Вони скидають авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють ракетами і всіма наявними артилерійськими засобами, в тому числі з кораблів. Драмтеатр, пологові будинки, школи, лікарні, дитячі садки були знищені тими, хто зараз пропонує їм безпеку і можливість евакуації. Ніхто не вірить окупантам», — зазначив Прокопенко.

Також він опублікував відео, на якому можна побачити, як зараз живуть мирні жителі в притулках.

Раніше в поліції підтвердили, що в Маріуполі на «Азовсталі» ховаються сотні цивільних, в тому числі жінки і діти. // УНІАН