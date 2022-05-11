Командир морпіхів на «Азовсталі» закликав світову спільноту сприяти процедурі «екстракшн»

Паралельно українська влада працює над реалізацією процедури «екстракшн» щодо бійців ЗСУ.

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина, що разом з побратимами обороняє Маріуполь, закликав уряди іноземних держав сприяти переміщенню бійців в безпечну зону.

Про це він повідомив у Facebook.

«Морська піхота — це моя родина. Це захисники України, які без вагань віддають свої життя за Батьківщину. Це побратими, що завжди ділять останнє порівну на всіх, готові підставити своє плече та простягнути руку допомоги! Бо маємо одну на всіх — спільну любов до неньки України!! Ми боримося…», — заявив Волина.

Він звернувся до країн світу з проханням допомогти реалізувати процедуру «екстракшн».

«Якщо світова цивілізація ще має спільні духовні цінності та ідеали, якщо люди здатні відчувати біль та страждання інших, якщо слова про допомогу змушують діяти, то я закликаю боротися за гарнізон Маріуполь! Я закликаю весь світ, я закликаю кожного допомогти реалізувати процедуру «extraction» для українських військових!» — наголосив військовий.

ЗСУ в оточенні на «Азовсталі»

Як писав УНІАН, українська влада працює над реалізацією процедури «екстракшн» щодо бійців ЗСУ, які перебувають на заблокованій росіянами території «Азовсталі».

Однак, за словами Зеленського, Росія блокує всі варіанти евакуації військових.

Окремо родичі військових створили петицію зі зверненням до міжнародних організацій сприяти переміщенню бійців. Станом на 10 травня вона зібрала вже понад мільйон підписів.

Напередодні з території підприємства евакуювали цивільних, проте в оточенні перебувають сотні поранених військових без належного медичного нагляду.

Окупанти кілька місяців здійснюють регулярні обстріли й скидають важкі бомби на «Азовсталь» з метою знищити український опір. // УНІАН