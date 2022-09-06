Командувачу окупаційної армії так званої «лнр» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру воєначальнику збройних сил рф, який на виконання наказу держави-агресора очолив окупаційну армію так званої «лнр» під час «спецоперації зі звільнення Луганщини».

Йому інкриміновано умисні дії з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, та ведення агресивної війни (ч. 3 ст.110, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст.437 КК України).

За даними слідства, за кілька днів до повномасштабного російського вторгнення заступник командувача «8-ї гвардійської загальновійськової армії південного військового округу» (штаб армії – м. Новочеркаськ, Ростовська обл. рф) прибув на окуповану територію Луганської області. Він був призначений командувачем так званого «2-го армійського корпусу народної міліції лнр».

У період березня-червня 2022 року російський генерал-майор приймав управлінські рішення відповідно до спільного із зс рф та спецзагоном «ахмат» росгвардії рф по Чеченській республіці плану бойових дій проти української армії та окупації усієї території Луганщини.

Підозрюваний безпосередньо віддавав накази особовому складу «2 ак нм лнр» під час боїв за міста Рубіжне, Кремінна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші населені пункти області.

Ворожа армія із застосуванням авіації, броньованої техніки та іншого важкого озброєння наносила масовані удари по об’єктам критичної інфраструктури Луганщини та житлу цивільного населення. Силове захоплення та окупація країною-агресором Луганської області призвели до тяжких наслідків: загибелі мирних жителів, у тому числі дітей, великої кількості травмованих, знищення об’єктів житлового фонду, майна людей та інфраструктури.

Такі методи заборонені нормами міжнародного гуманітарного права та свідчать про ведення агресивної війни на території нашої держави.

За успішне виконання наказів керівництва рф під час так званої «спецоперації» в Україні російському воєначальнику присвоєно звання «героя рф» із врученням медалі «золота зірка», «героя лнр», а також нагороджено «орденом голови Чеченської республіки» за звільнення Донбасу.

Наразі досудове розслідування триває та здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За воєнні злочини громадянину рф загрожує довічне позбавлення волі.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури