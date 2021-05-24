Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил на 24 травня 2021 року

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 23 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, неподалік АВДІЇВКИ противник використав міномети 120-го калібру, а біля населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ – міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу селища ГРАНІТНЕ ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля СВІТЛОДАРСЬКА – ще й автоматичні станкові гранатомети.

В районі населеного пункту СТАРОГНАТІВКА найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу позицій українських захисників один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу.

Стан здоров’я захисника – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку 24 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Так, біля населеного пункту НЕВЕЛЬСЬКЕ ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation