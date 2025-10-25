Командир взводу Тетяна Чорновол, яка відмовилась від депутатства, поскаржилась на вбивчу армійську бюрократію
Колишня народна депутаткатка України, військовослужбовиця Збройних Сил України, командирка взводу Тетяна Чорновол про ганебну практику не відпускати військових у відпустку:
«Мого найкращого бійця, у якого загинув на фронті брат, не відпустили з фронту на похорон.
У відпустці він рік не був. В жодній.
Ми доданий підрозділ. Мене не відпускали вже майже два роки до родини. Але, щоб на похорони не відпустити… Це жесть.
Минулого року, в такій ситуації мені варто було написати рапорт на відпустку за сімейними обставинами в бригаду в якій ми воюємо і його б відпустили, проте все міняється в гіршу сторону.
Тепер бригада в якій ми воюємо хоче документи з материнської бригади, материнська каже, ми такі, як вони хочуть не даємо, у нас інша схема. Тобто мені місяць треба всіх вмовляти? Наші рабовласники, бригада в якій я воюю, цинічно знущається – адже зрозуміло, що похорони чекати не будуть поки вони папірцями обкладуться.
Мирослав пішов на фронт добровольцем в перший місяць повномаштабки о 18 років. Обманув маму. Його не брали, та він вмовив підписав контракт і приєднався до розрахунку ПТРК «Стугни» під Скибином. Обороняв Київ. І так далі вже 4 рік.
Гроші по контракту 18 він не отримав досі. Всі «доки» подано, все в процесі, а я так бачу, що все пі*дьож. Адже процес вже скоро, як рік тягнеться і кінця краю не видно. Пі*дьож. Як і відпустки для військових… Два місяці, кажете положено? На похорони відпустити “закусили”. Це насолода владою над солдатами?
Мирослав, у зв’язку з загибеллю брата отримав підстави звільнитися з армії. І його образа за таке ставлення до себе така глибока, що він прийняв таке рішення. Хоча він був єдиним в моєму взводі, хто не думав про мобілізацію і хотів служити, дуже мотивований, серйозний, професійний.
Так я залишилася без найкращого бійця. І не одна я залишилася без найкращого бійця… Всі ви.
Але я підтримую таке його рішення. Бо він найкращий і я хочу, щоб він жив, побачив життя, народив дітей. Бо зараз таке коїться – нас вбиває власна армія, і морально, і фізично». // Львівський порталTweet