Командири оборони Маріуполя повертаються з Туреччини до України

Зеленський оприлюднив відео з поверненням командирів додому.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з Туреччини додому повертаються командири захисників Маріуполя.

Про це Зеленський написав у Телеграмі.

“Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 21 вересня 2022 року командири оборони Маріуполя Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Олег Хоменко, Сергій Волинський, Денис Шлега були звільнені з полону внаслідок обміну полоненими та інтерновані на територію Туреччини.

Як розповіла дружина командира бригади “Азов” Катерина Прокопенко, керівний склад маріупольського гарнізону перебував на закритому режимному об’єкті в Туреччині. // LB.ua