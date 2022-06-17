Військово-морські сили ЗСУ поцілили у російський буксир «Васілій Бєх» ракетами Harpoon
На судні перевозили особовий склад ворога і озброєння, зокрема ЗРК «Тор».
В акваторії Чорного моря Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир «Вісілій Бєх».
Буксир саме здійснював доставку боєприпасів, озброєння і особового складу чорноморського флоту, повідомили на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook.
«Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу «ТОР» не завадила Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників», – зазначили вони.
Голова Одеської ОВА Максим Марченко додав, що ворожий обʼєкт вразили з протикорабельних ракет «Harpoon». Влучання відбулось сьогодні вранці, коли буксир тримав курс на острів Зміїний.
Побудований на астраханському судноремонтному заводі буксир «Васілій Бєх» водотоннажністю 1605 тон був прийнятий до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.
Ракети «Гарпун» українцям передала Данія.
Нагадаємо, що до цього українські захисники знищили 13 кораблів чи катерів ворожого флоту. Зокрема на морське дно відправили гордість чорноморського флоту – фрегат «Москва». // LB.ua