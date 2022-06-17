Військово-морські сили ЗСУ поцілили у російський буксир «Васілій Бєх» ракетами Harpoon

На судні перевозили особовий склад ворога і озброєння, зокрема ЗРК «Тор».

В акваторії Чорного моря Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир «Вісілій Бєх».

Буксир саме здійснював доставку боєприпасів, озброєння і особового складу чорноморського флоту, повідомили на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook.

«Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу «ТОР» не завадила Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників», – зазначили вони.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко додав, що ворожий обʼєкт вразили з протикорабельних ракет «Harpoon». Влучання відбулось сьогодні вранці, коли буксир тримав курс на острів Зміїний.