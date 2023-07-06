У Львові внаслідок російського ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Є загиблі, поранених понад 30

Published

Рятувальники розбирають завали.

Уламки російської ракети влучили в багатоквартирний будинок у Львові. За оновленими даними від МВС станом на 9:20, чотири людини загинули, 34 поранені (родиною раніше було відомо про 32). Серед поранених – дитина. Розбір завалів триває.

Фото: МВС

Мер Львова Андрій Садовий назвав це найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста за всю війну. Зруйновано понад 50 помешкань.

Фото: Іван Станіславський

Голова ОВА Максим Козицький зазначив, що пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів.

Станом на 7 ранку було відомо про чотири жертви і девʼять поранених. 

Фото: Іван Станіславський

“Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано – 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали – 64”, – повідомили в МВС.

Спершу мер Андрій Садовий повідомив попередні дані про трьох загиблих і вісьмох поранених.

“Російська ракета влучила в багатоквартирний будинок у Львові. Було загоряння, яке оперативно загасили. Є постраждалі”, – повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький у Телеграм.

Фото: ДСНС

На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають усю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали.

Фото: ДСНС

Наслідки атаки показав також президент Володимир Зеленський.

За даними Повітряних сил, ворог цієї ночі бив ракетами “Калібр”. Працювала протиповітряна оборона у Львівській та Тернопільській областях. Було збито сім із десяти ракет. // LB.ua

Like

Tags:

You may also like...