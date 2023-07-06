У Львові внаслідок російського ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Є загиблі, поранених понад 30

Рятувальники розбирають завали.

Уламки російської ракети влучили в багатоквартирний будинок у Львові. За оновленими даними від МВС станом на 9:20, чотири людини загинули, 34 поранені (родиною раніше було відомо про 32). Серед поранених – дитина. Розбір завалів триває.

Мер Львова Андрій Садовий назвав це найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста за всю війну. Зруйновано понад 50 помешкань.

Голова ОВА Максим Козицький зазначив, що пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів.

Станом на 7 ранку було відомо про чотири жертви і девʼять поранених.

“Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано – 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали – 64”, – повідомили в МВС.

Спершу мер Андрій Садовий повідомив попередні дані про трьох загиблих і вісьмох поранених.

“Російська ракета влучила в багатоквартирний будинок у Львові. Було загоряння, яке оперативно загасили. Є постраждалі”, – повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький у Телеграм.

На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають усю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали.

Наслідки атаки показав також президент Володимир Зеленський.