Компанія Knauf постачає будматеріали для модернізації ядерних об’єктів в Росії

Німецький будівельний концерн Knauf продовжує постачати матеріали для модернізації російських ядерних об’єктів, незважаючи на публічні заяви про дистанціювання від бізнесу в Росії.

Про це свідчать документи з російської бази даних держзакупівель, які отримали журналісти Der Spiegel і данського порталу Danwatch. У матеріалах містяться креслення і специфікації для будівництва охоронних вишок та інших об’єктів навколо шахт із міжконтинентальними балістичними ракетами під Ясним.

Згідно з отриманими документами, російське військове відомство активно використовує продукцію західних компаній для своїх секретних об’єктів – цемент, гіпс, клей, ізоляційні матеріали. Особливо затребувані товари баварської Knauf, концерну з мільярдними оборотами. В одній із заявок від осені 2022 року вказано 32 тонни гіпсу марки Knauf-Rotband для 368-го полку в Ясному.

Як зазначає Der Spiegel, компанія Knauf публічно засуджує війну Росії проти України і заявляє про намір вийти з російського ринку, проте зберігає повний контроль над своїми дочірніми підприємствами в країні. Одна з російських “дочок” навіть отримала статус “системоутворюючої” у березні 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення. Сімейний бізнес із Франконії роками тримався за прибуткові операції в Росії – у 2023 році виручка групи становила €3,7 млрд.

Поставки здійснюються через схеми “імпортозаміщення”: замість експорту з Німеччини Knauf виробляє аналогічну продукцію на російських і білоруських заводах. Так, гіпсова шпаклівка Unihard замінила продукт Uniflott після припинення поставок із Німеччини. Одна тільки російська “дочка” Knauf Gips зареєструвала після лютого 2022 року щонайменше 20 нових торгових марок у Росії.

Видання пише, що модернізація російських ядерних об’єктів просувається швидкими темпами. Експерти зазначають, що нові установки краще захищені і побудовані з більш якісних матеріалів. За даними розвідслужб, деякі ракетні позиції вже оснащені системами ракетного комплексу “Авангард” з гіперзвуковою бойовою частиною і поліпшеною системою наведення.

На початку року, німецька компанія Knauf заявила, що починає будівництво на Тернопільщині в Україні нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей, про це повідомив заступник голови Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Кисилевський 8 січня. Новий завод стане для Knauf другим в Україні. Перший розташований у Києві.