Корупція в Україні гальмує постачання зброї, – президент Литви

Корупція в Україні чинить значний вплив на країни Заходу під час ухвалення рішень про постачання зброї для ЗСУ.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

“Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців”, – сказав Науседа.

Він зазначив, що якщо виборці бачать, що в країні, якій спрямовується допомога, відбуваються великі корупційні скандали, це завдає величезної шкоди репутації цій державі.

Про це Науседа заявив після того, як президент України Володимир Зеленський у неділю ухвалив рішення замінити міністра оборони Олексія Рєзнікова на Рустема Умєрова, який з минулого року очолював Фонд держмайна.

Хоча Зеленський у своїй заяві не згадав корупцію, останнім часом у Міноборони України розпочалися розслідування щодо зловживань і хабарництва під час закупівель.

Однак Науседа не вважає, що цей факт став причиною затримки постачання американських винищувачів F-16.

“Іноді справи пов’язані ще й із тим, що одна справа – ухвалити рішення, а інша – реалізувати це рішення”, – сказав президент Литви.