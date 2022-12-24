Кожен четвертий мобілізований росіянин намагається покинути фронт (відео)

Представник ГУР додав, що деякі мобілізовані потрапляють у підвали.

Кожен четвертий мобілізований росіянин намагався або хоче покинути фронт. Вони готові втекти самостійно або організованими групами.

Про це в прямому ефірі телеканалу Freedom повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Дані були отримані українською розвідкою з перехоплень дзвінків.

“Йдеться про самостріли і корупцію, щоб уникнути попадання в цю м’ясорубку, в яку Путін їх кидає. За перехопленнями, кожен четвертий частково мобілізований або думає, або збирається, або вже робив такі спроби”, – розповів Юсов.

За його словами, в лікарнях, де лікуються окупанти, є окреме місце для росіян з самострілами. Представник ГУР додав, що деякі мобілізовані потрапляють у підвали.

“Ми знаємо, що ці підвали часто використовуються для незаконного затримання українських громадян, але величезна кількість людей в російських підвалах – це, власне, російські військовослужбовці. Вони не розуміють, навіщо їх Путін відправляє, куди відправляє… Вони збираються без навчання, обмундирування, амуніції та зброї. Загалом виконують роль гарматного м’яса. Росіяни сидять у російських підвалах. Ось так Путін, “Вагнер”, Пригожин ставляться до своїх же громадян і людей – як до рабів”, – підсумував Юсов.

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