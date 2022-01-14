Кремль готовит провокацию «под чужим флагом» для оправдания вторжения в Украину, — Белый дом

У администрации президента США Джо Байдена есть доказательства того, что Россия подготовила боевиков для проведения операции под чужим флагом на Донбассе. Такая провокация должна создать предлог доя российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По его словам, американская разведка имеет доказательства того, что эти боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатки. Спецоперация может быть проведена против оккупационных войск на Донбассе.

«Наше разведывательное сообщество получило информацию, которая о том, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения. Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они снова готовят этот сценарий», — отметил Салливан.

Он подчеркнул, что в течение 24 часов администрация президента США поделится с прессой деталями этого российского плана.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала о подготовке таких провокаций. В частности, до российского контингента в Приднестровском регионе Молдовы довели, что Украина якобы готовится атаковать его в районе артиллерийских складов возле села Колбасна.