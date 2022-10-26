Кремлівска пропаганда вже бреше, що Україна готується збити «радіоактивну ракету» над Чорнобилем

Російська пропаганда почала поширювати повідомлення про те, що Україна начебто вже завершила “технічну підготовку до провокації з “брудною бомбою”.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство “РИА Новости”.

Пропагандисти посилаються на “джерело, знайоме із ситуацією” і пишуть, що “фахівці українського підприємства “Південмаш” підготували муляж ракети, який планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім нібито збити над зоною відчуження Чорнобильської АЕС”.

“Фахівці “Південмашу” вже виготовили муляж ракети комплексу “Іскандер”, головну касетну частину якого планується начинити радіоактивним матеріалом, а потім “збити” силами української ППО над зоною відчуження Чорнобильської АЕС, щоб заявити про російський пуск ядерного заряду”. // УП