Кучма — росіянам: Будьте ви прокляті!

Ніхто і ніколи не стримає українців, коли вони піднялися на захист рідної землі, переконаний президент України (1994—2005) Леонід Кучма.

Про це йдеться у зверненні другого президента, яке у четвер, 10 березня, оприлюднила у Facebook його речниця Дарка Оліфер.

«За все своє довге життя я ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як за ці дні. Хоча інколи здається, що і наша земля, і наші серця палають у вогні вже не 15-й день, а цілу вічність. Що вже цілу вічність росіяни бомблять Харків і Чернігів, Суми та Київ, Житомир та Миколаїв. Що вже цілу вічність за наказом Путіна вбивають українських дітей та породіль. Що вже цілу вічність триває звіряча облога Маріуполя. Що вже цілу вічність мешканці Ірпеня, Бучі, Ворзеля ховаються у підвалах від обстрілів російських нацистів», — заявив 83-річний політик.

Увесь світ бачить надлюдську мужність українських військових, самовідданість волонтерів, стійкість та згуртованість мирних громадян, зазначив Кучма.

«Це немов виверження вулкану: важко розбудити, але стримати вже неможливо. Ніхто і ніколи не стримає наших людей, коли вони піднялися за рідну країну», — йдеться у зверненні.

Другий президент підкреслив, що залишається в Україні, і закликав земляків боронити батьківщину «без поділу на партійні колони, без особистих інтересів та старих чвар, об’єднавшись навколо прапора, армії, президента».

Леонід Кучма також звернувся до країни-агресора, згадавши назву своєї книги: «Україна — не Росія. І ніколи не стане Росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І цього не зупинити. А на адресу РФ скажу лише, що приєднуюсь до слів моїх співвітчизників, які в один голос кажуть: будьте вы прокляты!». // НВ