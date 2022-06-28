Лідери “Великої сімки” оприлюднили заяву щодо удару по ТРЦ у Кременчуку

«Президент Росії Путін та інші винні будуть притягнуті до відповідальності.»

Лідери «Великої сімки» засудили «огидний» напад на торговий центр у Кременчуці та назвали його військовим злочином.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві учасників саміту G7 щодо ракетної атаки.

«Ми разом з Україною оплакуємо невинних жертв цього жорстокого нападу. Невибіркові напади на невинних мирних жителів є військовим злочином. Президент Росії Путін і відповідальні будуть притягнуті до відповідальності», — йдеться в повідомленні.

Крім того, лідери «Великої сімки» підкреслили свою непохитну підтримку України перед лицем російської агресії та невиправданої війни. Вони заявили, що продовжуватимуть надавати фінансову, гуманітарну, а також військову допомогу Україні «скільки буде потрібно».

«Ми не заспокоїмося, поки Росія не закінчить свою жорстоку і безглузду війну з Україною», — підкреслили у заяві лідери G7.

Нагадаємо, Росія обстріляла ТРЦ Кременчука на Полтавщині.

Кількість загиблих у результаті удару по ТРЦ у Кременчуці зросла до 18, ще 36 людей вважаються зниклими безвісті. // LB.ua