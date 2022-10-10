Масований обстріл України: рашисти пошкодили 11 об’єктів інфраструктури

Внаслідок масованих ударів по території України 10 жовтня було пошкоджено 11 важливих об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram .

За його словами, після пошкодження 11 інфраструктурних об’єктів у восьми регіонах частина областей залишилася без світла.

“Потрібно бути готовим до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв’язком”, – зазначив прем’єр.

Шмигаль також додав, що фахівці вже працюють на місцях атак та відновлюють пошкоджену інфраструктуру.