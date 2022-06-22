Матір полоненого окупанта більш за все цікавить, чи досі йде йому зарплата (відео)

Жінка попросила сина менше говорити, бо «все записують» та запитала, чи отримає вона його зарплату.

Російський окупант, який потрапив у полон під час бойових дій в Україні, зателефонував матері, але ту перш за все цікавили гроші.

Про це свідчить фрагмент інтерв’ю окупанта журналісту Володимиру Золкіну.

Під час спілкування із журналістом загарбник зателефонував матері. Він розповів, що режим Путіна бреше росіянам про причини та перебіг війни в Україні. Однак матір перебила його та порадила «не говорити зайвого», оскільки потім «все перевернуть, все записується».

Окупант: В людей стільки в сім’ї горя. У скількох людей…

Матір: Ну, це нічого. Тільки б у тебе все було добре. Все, не треба про це говорити. А зарплата йде?

Однак загарбник не відповів на це питання. Він порадив йти у військкомат. Жінка додала, що військові комісари вже її шукали та зазначили, що син «загубився ще 24 квітня».

УНІАН