Росія обіцяє контрактникам захмарні зарплати та можливість мародерства

Після катастрофічних втрат в Україні, для відновлення боєздатності військових частин, російське командування всілякими методами намагається залучити росіян до проходження військової служби за контрактом.

Якщо в тимчасово окупованих районах України відбувається примусова мобілізація чоловіків та відправка їх на неминучу смерть, то в центральних регіонах країни-окупанта до служби за контрактом запрошують обіцянками високої зарплатні, соціальних пільг та можливості безкарного грабунку та мародерства.

За даними воєнної розвідки України лише в Центральному військовому окрузі росії за період січень – квітень 2022 року укладено 2861 контракт на проходження військової служби.

Варто зазначити, що більшість росіян, попри величезну вірогідність загибелі в Україні, спонукають до військової служби їхні батьки та родичі. Ось така загадковість російської душі… та можливість заробити на смерті рідних.

Воєнна розвідка України оприлюднює відомості щодо військовослужбовців Центрального військового округу росії, які протягом січня – квітня 2022 року уклали контракт про військову службу та нагадує що за злочини проти територіальної цілісності та населення України всі військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України