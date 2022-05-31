Окупанти обстріляли Харківщину, п’ятеро людей загинули

Внаслідок обстрілів поранено 14 мешканців, серед них – двоє підлітків.

Минулої доби окупанти обстрілювали Основ’янський та Київський райони Харкова та Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Богодухівський райони області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«На жаль, є троє загиблих. Жінка у селищі Коротич Харківського району, чоловік в селі Уди Богодухівського району та жінка в селищі Чкалівське, Чугуївський район», – написав він.

Загалом по області поранення отримали 14 мирних мешканців. З них четверо людей в Харкові, в тому числі 16-річний хлопець. В Коротичі Харківського району постраждали п’ять цивільних, серед них – дівчина 13 років.

Сьогодні зранку обстріли населених пунктів області продовжились. В селі Іванівка Ізюмського району загинула дитина 12 років, один цивільний отримав поранення. Ще одна жінка загинула в Золочеві.

«Бойові дії на території області тривають. Ворог намагався контратакувати в районі села Довгеньке, успіху не мав і відступив. Наші військові тримають позиції і завдають окупантам втрат», – підсумував Синєгубов. // LB.ua