Росіяни атакували маршрутку на Сумщині: загинув чоловік, 13 поранених

Російський безпілотник атакував мікроавтобус у Сумському районі на трасі Суми-Білопілля, є загиблий і 13 поранених.

Джерело: прокуратура Сумщини, голова Сумської ОВА Олег Григоров

Як повідомляє прокуратура, 26 жовтня близько 16:50 год ворог атакував безпілотником рейсовий мікроавтобус, який рухався по трасі Суми-Білопілля.

Пряма мова Григорова: “Російський дрон поцілив у мікроавтобус на трасі поблизу Миколаївської сільської громади. Ворог прицільно вдарив по пасажирському транспорту – просто по людях.

Попередньо, п’ятеро людей поранені, серед них – неповнолітня дитина. Одна людина у тяжкому стані”.

Григоров повідомив, що мікроавтобус, який рухався у бік Сум, згорів ущент.

“На цій ділянці траси не мав рухатися рейсовий транспорт – для перевезень визначені інші маршрути. Усі обставини події з’ясовуємо”, – додав керівник ОВА.

Оновлено: Згодом Григоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по мікроавтобусу зросла до 10.

Серед постраждалих – двоє дітей 15 та 8 років. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані – дитина та дорослий.

Він знову наголосив, що на цій ділянці дороги діють обмеження, оскільки це зона підвищеної небезпеки, і для об’їзду небезпечних доріг розроблена і затверджена схема руху пасажирського транспорту.

“Ігнорування таких вимог створює ризики для життя людей і може мати трагічні наслідки. Безвідповідальність у питаннях безпеки неприпустима. Наразі з’ясовуються всі обставини події, впевнений, що правоохоронні органи нададуть їй належну оцінку”, – додав керівник ОВА.

О 21:00 Григоров повідомив, що в лікарні помер 69-річний чоловік, поранений під час ворожої атаки.

Водночас кількість поранених зросла до 13. // УП