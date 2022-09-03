Мешканцям окупованих територій нагадали про відповідальність за участь у “референдумах”

За словами віце-прем’єр-міністра, за останній тиждень спостерігається збільшення людей, які виїжджають з непідконтрольних територій.

Українців закликали евакуюватися з окупованих територій та нагадали про відповідальність за участь у “референдумах” окупантів.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

“Все це фарс і цирк. Але для наших громадян, які будуть брати у цьому участь, – це насправді стаття Кримінального кодексу. Тому я закликаю, вкотре закликаю, евакуюватися всіх, хто може. А якщо так склалося, що люди змушені залишитись на непідконтрольних територіях, не брати участі у жодних “референдумах” під жодним тиском, жодним насильним спонуканням. Не можна потім буде виправдати те, що людина йшла на “референдум”, брала якісь там “бюлетні” і щось там робила”, – підкреслила Верещук.

За її словами, відомо, що лише мізерний відсоток громадян наразі згодні брати участь у “референдумах” окупантів.

“Я впевнена, що це навіть не 2%, коли ми говоримо про кількість тих людей, які залишились, наприклад, на Херсонщині чи Запоріжжі”, – сказала віце-прем’єр-міністр.

Вона наголосила, що є різні способи уникнути участі у цих заходах РФ.

“Є різні способи уникнути цього. Найшвидший і найправильніший – це евакуюватися. Особливо, якщо люди відносять себе до державної сфери, або органів місцевого самоврядування, або працювали десь в РДА чи інших органах влади. Таким обов’язково потрібно евакуюватись, бо ці люди будуть підконтрольно змушені йти і брати участь у різних їхніх заходах. А люди пенсійного віку, або фермери, які не мають ніякої дотичності до публічної влади і не можуть у силу якихось обставин виїхати, найбільше і найкраще, що можуть зробити – це не брати участь у референдумі, не брати паспортів і не йти на співпрацю”, – сказала Верещук.

За її словами, вже є інформація, що люди у більшості не будуть йти і не братимуть участь у жодних “цирках”, які влаштовує тут Росія.

Верещук додала, що за останній тиждень спостерігається збільшення людей, які евакуюються.

Тим паче, наголосила вона, йде осінь, коли будуть дощі, похолодання і люди на окупованих територіях залишатимуться без світла, без опалення, ще й дощі розмиють розбиті дороги, сполучення не буде.

“Тому зараз відповідально прийміть рішення і виїжджайте зараз. Переживемо зиму тут, а потім наша армія проведе їм останній “референдум” – викине з нашої землі. Тоді зайдемо разом на деокуповану територію і будемо відновлювати нашу землю, нашу Батьківщину”, – сказала Верещук.

За її словами, наразі навіть курсують спеціальні вагони для людей з інвалідністю, працюють групи волонтерів для допомоги громадянам у виїзді, тому можливість переправитись на підконтрольні території є у всіх.

Вона нагадала, що за колаборацію, участь у “референдумах” загрожує кримінальне покарання.

“Якщо буде доведено колаборантство, або, до прикладу, участь у “референдумі”, або спонукання до участі в “референдумі”, то люди можуть отримати до 12 років з конфіскацією”, – зазначила Верещук. // УНІАН