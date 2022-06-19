Microsoft заборонила завантажувати Windows 10 і 11 на теренах Росії

Корпорація Microsoft заборонила росіянам завантажувати Windows 10 і 11. Рішення діятиме на теренах РФ.

Про це повідомило російське видання CNews.

Американська компанія застосувала аналогічне рішення щодо застосунку Media Creation Tool. Під час спроби завантажити застосунок з’являється помилка 404 – “File or Directory not found” (Файл або каталог не знайдено).

Поки офіційних заяв від розробників не надходило. Зазначимо, що Microsoft підтримала санкції проти Росії на початку агресивного вторгнення до України. Компанія припинила продаж своїх товарів та надання послуг.