«Мій Херсон вам в рот не влізе»: український олімпійський чемпіон потролив російських окупантів

Чемпіон Олімпіади-2020 Жан Беленюк підтримав жителів Херсона та області.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та чинний народний депутат Жан Беленюк підтримав жителів міста Херсон і заодно підколов російських загарбників.

У своєму Instagram знаменитий спортсмен опублікував фото, на якому він позує в чорній футболці з принтом кавуна і зверненням до окупантів: «Мій Херсон вам в рот не влізе».

«Травень. Час переходити на футболки», — підписав свій пост титулований спортсмен.

Підписники Беленюка оцінили нову футболку спортсмена і подякували за підтримку Херсона. За кілька годин пост зібрав понад 8 тисяч лайків. // УНІАН