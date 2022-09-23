На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну

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Росіянин вважає, що поразка окупаційної армії призведе до змін в його країні.

Бійці Нацгвардії та працівники військової контррозвідки затримали під час фільтраційних заходів у с. Уди на Харківщині порушника державного кордону.

Фото: Пресслужба Нацгвардії

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

Громадянин РФ нелегально потрапив до України, де його затримали поблизу лінії фронту. Під час допиту чоловік заявив про свою незгоду з путінським режимом та висловив бажання воювати проти російської армії.

Фото: Пресслужба Нацгвардії

“Я з Ленінградської області. До військової служби відношення не маю: не взяли. Військовий квиток є – отримав у районному військкоматі. Перейшов кордон поблизу села Шестянка [обмовка, йдеться про Щетинівку, Бєлгородської області], вночі. Добирався на таксі. Прибув вступити в армію, українську. Як громадянину мені не подобається те, що відбувається тут і там. Теперішнього президента я не підтримую. Я проти війни з Україною”, – розповів затриманий.

Наразі тривають слідчі дії, зокрема перевіряється надана ним інформація.

Чоловік був вдягнений у не штатну військову форму, при собі мав паспорт та військовий квиток.

к запевнив порушник кордону, він має багато однодумців-опозиціонерів у різних кутках РФ, які поки недостатньо сильні та організовані, аби протистояти каральній машині путінського тоталітаризму.

На його думку, поразка російських окупаційних військ в Україні обов’язково призведе до демократизації його країни. // LB.ua

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