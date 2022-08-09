Міноборони Грузії могло передати РФ дані про грузинських добровольців в Україні

Грузинський опозиційний телеканал “Мтаварі” у понеділок увечері випустив розслідування, в якому стверджує, що міністерство оборони Грузії могло надати Росії інформацію про колишніх військових, які воюють в Україні проти російських окупантів.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

У сюжеті “Мтаварі” стверджується, що особові справи грузинських військових потрапили до рук так званої “народної прокуратури ЛНР”, яка публікувала їхні фото нібито з колишньої тренувальної бази українських військових під Лисичанськом.

Йдеться зокрема про грузинського офіцера Міхеїла Камхадзе, який служить у лавах Збройних Сил України ще з 2017 року. Окупанти опублікували документи з повною інформацією про нього і членів його сім’ї – включно з їхніми адресами й місцями роботи.

Камхадзе стверджує, що ніколи не був у Лисичанську, а папку з його особовою справою міг продати хтось з архівного департаменту міністерства оборони Грузії російським спецслужбам.

Ще одним грузином, чию особову справу мають у своєму розпорядженні окупанти, є Надим Хмаладзе. Він стверджує, що її разом із даними про його сім’ю опублікували на одному з проросійських Telegram-каналів ще у березні, але він не знає, звідки.

Після виходу розслідування “Мтаварі” грузинська опозиція одразу розкритикувала владу, звинувативши її у “зраді та колабораціонізмі”, а також заявивши про російський вплив у міністерстві оборони Грузії.

Досі ані відомство, ані представники грузинської влади звинувачення не коментували.

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Міністерство оборони Грузії у вівторок заперечило дані грузинського телеканалу “Мтаварі”. Сюжет каналу відомство називає “абсурдною і цілеспрямовано поширеною дезінформацією”, яка “має на меті ввести громадськість в оману, дискредитувати урядові структури і втілити вузькопартійні інтереси”.

Міноборони Грузії стверджує, що особова справа колишнього грузинського військовослужбовця Міхеїла Камхадзе, який фігурує в сюжеті “Мтаварі”, була передана до відповідного районного комісаріату. Також воно поскаржилось, що телеканал не дочекався відповіді на офіційний запит.

Точно невідомо, скільки добровольців із Грузії воює в Україні проти Росії, але їхня кількість оцінюється сотнями. Зокрема, вони воюють у “Грузинському легіоні”, батальйоні “Азов”, Інтернаціональному легіоні тощо.

Як відомо, в березні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав свого грузинського колегу Іраклі Гарібашвілі дозволити виліт в Україну добровольців із Грузії.

У червні Гарібашвілі потрапив у скандал, коли назвав грузинських добровольців, які вирушили в Україну воювати проти Росії, “найнятими волонтерами”, і заявив, що Київ начебто вимагав відпустити їх.