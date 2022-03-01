У суді зазначили, що в Україні були скоєні як передбачувані військові злочини, так і злочини проти людяності.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі «якнайшвидше» розпочне розслідування вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив прокурор МКС Карім А. А. Хан.

Так, після попереднього вивчення ситуації Хан підтвердив наявність розумних підстав «вважати, що в Україні були здійснені як передбачувані військові злочини, так і злочини проти людяності».

«Зокрема, я задоволений наявністю розумних підстав вважати, що як передбачувані військові злочини, так і злочини проти людяності були скоєні в Україні у зв’язку з подіями, вже оціненими у ході попереднього розслідування Управління. Враховуючи розширення конфлікту в останні дні, я маю намір, щоб це розслідування також охопило будь-які нові передбачувані злочини, що підпадають під юрисдикцію мого Управління, вчинені будь — якою стороною конфлікту на будь-якій частині території України», — йдеться у заяві прокурора.

За словами Хана, він вже доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.

«Я також буду просити про підтримку всіх держав-учасниць і міжнародного співтовариства в цілому, оскільки моє Управління приступає до своїх розслідувань. Я буду закликати до додаткової бюджетної підтримки, до добровільних внесків для підтримки всіх наших ситуацій і до безоплатного надання персоналу. Важливість і невідкладність нашої місії занадто серйозні, щоб вважатися заручником відсутності коштів», — повідомляється на сайті суду.

Прокурор також зазначив, що продовжує уважно стежити за розвитком подій на місцях в Україні.

«Знову закликаю до стриманості і неухильного дотримання застосовних норм міжнародного гуманітарного права», — підкреслив він.

Нагадаємо, Україна готує позов до Міжнародного Суду ООН для повної компенсації шкоди, завданої навколишньому середовищу. // УНІАН