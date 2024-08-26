Під час російського удару по Краматорську загинув радник з безпеки Reuters Раян Еванс

Ще двох медійників госпіталізували.

Під час ракетного удару по Краматорську в ніч на 25 серпня загинув радник з безпеки Reuters Раян Еванс, який працював у складі новинної групи. Про це повідомили у самій агенції, додаючи, що він разом з п’ятьма іншими членами команди перебував у готелі “Сапфір” під час атаки.

Ще двох медійників госпіталізували. В одного з них серйозні травми, стверджують в Reuters.

Решта членів команди вийшли на зв’язок, зараз вони “терміново шукають більше інформації, співпрацюють з владою Краматорська та підтримують наших колег та їхні родини”.

“Ми висловлюємо наші глибокі співчуття сім’ї та близьким Раяна, — сказано у повідомленні агенції. — Раян допоміг багатьом нашим журналістам висвітлювати події у всьому світі”.

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня росіяни атакували Краматорськ ракетою “Іскандер-М”. Під удар потрапив готель “Сапфір”, де знаходилися шестеро членів новинної групи Reuters. Внаслідок обстрілу загинув один з них. У МЗС засудили дії РФ, наголосивши, що прицільні удари по представниках ЗМІ стали системною тактикою Росії. // ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ