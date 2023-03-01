МЗС України спростувало російський фейк про радіологічний матеріал для провокацій

Published

Україна суворо дотримується принципу нерозповсюдження ядерної зброї.

Міністерство закордонних справ України спростувало російську дезінформацію про отримання радіологічного матеріалу для провокацій.

МЗС України спростувало російський фейк про радіологічний матеріал для провокацій

Речник міністерства Олег Ніколенко закликав не вірити російській пропаганді.

“Україна суворо дотримується принципу нерозповсюдження ядерної зброї. Не вводьте себе в оману підручником російської пропаганди. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують”, – наголосив він.

Фейк про “підготовку” Україною удару радіологічною бомбою по Придністровʼю поширило російське міністерство закордонних справ.

Росія розхитує ситуацію в Молдові, і, за даними української розвідки, склала план повалення там законного уряду. // LB.ua

Like

Tags:

You may also like...