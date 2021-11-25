МЗС: заяви Кремля про «наступальні дії ЗСУ» у звітах ОБСЄ — спроба прикриття агресії

Заяви про нібито наявність тверджень про наступальні дії Збройних Сил України в звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не відповідають дійсності.

Про це в коментарі УНН заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Російська Федерація взялася із новим завзяттям дискредитувати роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Заяви про нібито наявність в її звітах тверджень про наступальні дії Збройних Сил України не відповідають дійсності. Такі інсинуації мають одну мету: надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону”, — заявив Ніколенко.

Як пояснив дипломат, звіти СММ ОБСЄ говорять про системні обмеження свободи пересування на тимчасово окупованих територіях, блокування засобів зв’язку і спостереження, загрози особистій безпеці міжнародних спостерігачів зі сторони збройних формувань РФ.

Крім того, з його слів, ситуація набула “таких безпрецедентних масштабів”, що змусила главу СММ ОБСЄ на початку листопада офіційно звернутися із закликом розблокувати роботу місії в непідконтрольних українському урядові районах — заклик, який Росія проігнорувала.

“Підвищення інтенсивності російської дезінформації, погрози російських чиновників на адресу України вказують на те, що в Москві продовжують керуватися логікою конфлікту. Саме тому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і весь МЗС нині максимально консолідують підтримку міжнародних партнерів, аби зміцнити безпеку нашої держави та її громадян і стримувати Росію від подальших агресивних дій”, — додав Ніколенко.

Міністерство закордонних справ Росії сьогодні вирішило в чергове звинуватити Україну, цього разу — в “наступальних діях” на Донбасі. Так, зокрема, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що про це нібито свідчать звіти місії ОБСЄ.

Згідно зі звітом СММ ОБСЄ від 24 листопада, сьогодні патруль СММ, який прямував із Донецька, прибув на блокпост збройних формувань поблизу н. п. Горлівка, щоб проїхати до підконтрольних урядові районів.

На блокпості два “явно озброєні члени збройних формувань” не пропустили патруль Місії, пославшись на “відсутність дозволу” для здійснення патрулем СММ перетину, зазначають в ОБСЄ.

Пізніше того ж дня другий патруль СММ, який прямував із н. п. Краматорськ, прибув на блокпост збройних формувань, щоб проїхати до непідконтрольних урядові районів тим самим маршрутом перетину, яким прямував перший патруль. На блокпості член збройних формувань не пропустив патруль Місії, пославшись на “необхідність дозволу” від його командира, сказано в звіті.

“В обох випадках Місія заздалегідь інформувала збройні формуваннями про здійснення патрулями перетинів відповідно до операційних процедур, пов’язаних із COVID-19”, — зазначають в ОБСЄ.