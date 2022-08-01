На 27% впадуть реальні доходи українців у 2022 році
На 27% впадуть реальні доходи українців у 2022 році. При цьому рівень безробіття сягнув рекордних 35%. Про це йдеться в липневому інфляційному звіті Національного банку України.
Доходи населення різко впали, навіть попри спроби багатьох підприємств виплачувати заробітні плати на початку повномасштабного вторгнення, й надавати матеріальну допомогу працівникам, попри фактичну зупинку роботи, зазначає канал “Ціна держави“. Втім, з часом багато підприємств (особливо в МСБ) вимушені були закритись, ті ж що встояли розпочали оптимізацію на видатках на персонал. В НБУ зазначають, що за різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в травні становило від 25% до 50% у порівнянні з довоєнним часом. В бюджетному секторі ситуація буде трохи краща.
З відновленням економіки номінальні зарплати почнуть зростати та у 2023 році перевищать довоєнний рівень, проте через інфляційні процеси відновлення реального рівня доходів буде значно повільнішим.
При цьому НБУ відзначає ряд негативних тенденцій на ринку праці, обумовлені війною, зокрема:
- Активне переміщення українців за кордон. За даним ООН станом на 21 червня Україну покинули 8 млн громадян, більшість з яких отримали допомогу та прихисток закордоном. Частина з них вже повернулась до України. В НБУ очікують, що наступна хвиля повернень буде наприкінці літа у зв’язку з закінченням шкільних канікул, а потім – наприкінці року після стабілізації безпекової ситуації. У результаті у 2022 році від’ємне сальдо мігрантів становитиме орієнтовно 3.2 млн осіб, а у 2023 році воно скоротиться до 2.5 млн осіб.
- Внутрішні мігранти також вносять дисбаланс на ринку праці. ВПО зі сходу, котрі переїхали на захід України, були зайняті в промисловому секторі, що посилює диспропорцію між попитом та пропозицією, навіть попри релокації частини підприємств.
- Пропозиція робочої сили суттєво перевищує попит. В НБУ очікують зміну структури попиту на працю. Буде зростати попит на працівників, залучених до відновлення інфраструктури, виробничих потужностей та в логістиці. Водночас враховуючи масштабні руйнування промислових підприємств, відновлення попиту на відповідні спеціальності буде повільним.
- Через війну рівень безробіття сягнув рекордних 35%. В НБУ очікують поступове відновлення економіки та зростання попиту на робочу силу, а відтак – і поступового скорочення рівня безробіття до кінця року. Втім це відновлення буде повільним через довгострокові наслідки війни.
- Задля створення нових робочих місць та пожвавлення попиту на ринку праці одним з ключових завдань є стимулювання інвестицій шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату. І ту серед першочергових завдань є зменшення розміру держави та реформа судової системи.