На 27% впадуть реальні доходи українців у 2022 році. При цьому рівень безробіття сягнув рекордних 35%. Про це йдеться в липневому інфляційному звіті Національного банку України.

Доходи населення різко впали, навіть попри спроби багатьох підприємств виплачувати заробітні плати на початку повномасштабного вторгнення, й надавати матеріальну допомогу працівникам, попри фактичну зупинку роботи, зазначає канал “Ціна держави“. Втім, з часом багато підприємств (особливо в МСБ) вимушені були закритись, ті ж що встояли розпочали оптимізацію на видатках на персонал. В НБУ зазначають, що за різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в травні становило від 25% до 50% у порівнянні з довоєнним часом. В бюджетному секторі ситуація буде трохи краща.

З відновленням економіки номінальні зарплати почнуть зростати та у 2023 році перевищать довоєнний рівень, проте через інфляційні процеси відновлення реального рівня доходів буде значно повільнішим.

При цьому НБУ відзначає ряд негативних тенденцій на ринку праці, обумовлені війною, зокрема: