На Ахтырку враг сбросил запрещенные вакуумные бомбы — мэр (видео)

Опубликовано

Одна из запрещенных бомб попала в нефтебазу, сообщил мэр Ахтырки.

На город Ахтырку Сумской области сбросили запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы.

На Ахтырку враг сбросил вакуумные бомбы / скриншот

Об этом в Facebook сообщил городской голова Ахтырки Павел Кузьменко.

«Враг ведет подлую войну. На Ахтырку снова была сброшена вакуумная бомба, на склад нефтяного налива, взорваны емкости с нефтью», — сказал Кузьменко.

Он добавил, что вакуумные бомбы запрещены Женевской конвенцией.

УНИАН

Like

Метки:

Читайте также: