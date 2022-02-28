На Ахтырку враг сбросил запрещенные вакуумные бомбы — мэр (видео)
Одна из запрещенных бомб попала в нефтебазу, сообщил мэр Ахтырки.
На город Ахтырку Сумской области сбросили запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы.
Об этом в Facebook сообщил городской голова Ахтырки Павел Кузьменко.
«Враг ведет подлую войну. На Ахтырку снова была сброшена вакуумная бомба, на склад нефтяного налива, взорваны емкости с нефтью», — сказал Кузьменко.
Он добавил, что вакуумные бомбы запрещены Женевской конвенцией.Tweet