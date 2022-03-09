На Чернігівщині авто підірвалося на ворожій міні: загинуло троє людей, ще троє поранені

7 березня на київській трасі в районі Количівки на міні підірвався автомобіль із цивільними. В результаті загинуло троє осіб.

Про це у коментарі «Суспільному» розповів чернігівський адвокат Анатолій Селюх. За його словами, в машині перебували його дружина із сином та племінником, дівчина підліткового віку, а також Володимир та Вікторія Палуби.

«5 березня ввечері до села Іванівка увійшли окупаційні війська. У місцевого населення забрали телефони та зламали сім-карти. Автоматними чергами вистрілювали замки в дверях приватних будинків», – сказано у матеріалі.

Через день родина домовилася з окупантами про виїзд із села. За кермом автомобіля був Володимир, крім нього у салоні було п’ять осіб, зокрема дружина та син Анатолія Селюха.

На під’їзді до Количівки автомобіль натрапив на міну. Троє дорослих загинули. 15-річний син адвоката вижив, його вибуховою хвилею викинуло з машини на дорогу. Він розповів, що міни були замасковані соломою та сміттям.

15-річний хлопець зараз перебуває у дитячій обласній лікарні, у нього черепно-мозкова травма та переломи ніг. Двох інших підлітків також госпіталізували – у них травми різного ступеня тяжкості. // OBOZREVATEL