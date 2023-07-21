На Чернігівщині рашисти влучили у будинок культури, загинула жінка

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Розбір завалів триває.

На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури.

На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури, загинула жінка (оновлено)

Фото: ОК “Північ

Про це повідомляє ОК “Північ”.

“Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури. За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інша інформація уточнюється”, – йдеться в повідомленні.

Пізніше очільник ОВА повідомив, що рятувальники виявили тіло загиблої жінки – працівниці Будинку культури. Розбір завалів триває. // LB.ua

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