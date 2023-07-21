На Чернігівщині рашисти влучили у будинок культури, загинула жінка

Розбір завалів триває.

На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури.

Про це повідомляє ОК “Північ”.

“Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури. За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інша інформація уточнюється”, – йдеться в повідомленні.

Пізніше очільник ОВА повідомив, що рятувальники виявили тіло загиблої жінки – працівниці Будинку культури. Розбір завалів триває. // LB.ua