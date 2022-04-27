На Дніпропетровщині затримали чотирьох осіб за підозрою у співпраці з ворогом

Затриманих передано працівникам СБУ. Серед підозрюваних — житель Новомосковська, який фотографував об’єкти критичної інфраструктури міста.

Поліцейські Дніпропетровщини продовжують нести службу в режимі 24/7 — патрулюють вулиці, несуть службу на блокпостах, перевіряють документи і транспортні засоби. За минулу добу в області перевірено понад 19 тисяч автомобілів та 42 тисячі осіб, розкрито 16 злочинів.

Так, на блокпосту у Солонянському районі у пасажирів автомобіля таксі вилучено понад два кілограми канабісу. У місті Кам’янське затримано зловмисника, який спричинив чоловіку тяжкі тілесні ушкодження. У місті Кривий Ріг затримано шахрая.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області