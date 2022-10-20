На Дніпропетровщині ворог поцілив у підприємство та енергетичний об’єкт

Через супротивників у регіоні є серйозні руйнування.

Вночі окупанти завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Нервова ніч у Криворізькому районі… Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури. Є серйозні руйнування. Працюють усі служби. Попередньо, люди не постраждали”, – розповів він.

Резніченко також додав, що в інших районах ніч минула без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину там спокійно.

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram написав, що унаслідок ворожого удару по об’єктах в місті ніхто не загинув, для ліквідації наслідків атаки задіяні всі служби.

Чиновник додав, що ситуація на Криворізькому напрямку повністю контрольована.

“Нагадую – сьогодні по всій країні і, відповідно, у Кривому Розі можливі віялові відключення електропостачання. Максимально заощаджуйте електроенергію – це дуже важливо. Зберігайте вдома запас води та зарядіть телефони, пауербанки та інше”, – порадив Вілкул. // УНІАН