На Дніпропетровщині ворог поцілив у підприємство та енергетичний об’єкт
Через супротивників у регіоні є серйозні руйнування.
Вночі окупанти завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Нервова ніч у Криворізькому районі… Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури. Є серйозні руйнування. Працюють усі служби. Попередньо, люди не постраждали”, – розповів він.
Резніченко також додав, що в інших районах ніч минула без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину там спокійно.
Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram написав, що унаслідок ворожого удару по об’єктах в місті ніхто не загинув, для ліквідації наслідків атаки задіяні всі служби.
Чиновник додав, що ситуація на Криворізькому напрямку повністю контрольована.
“Нагадую – сьогодні по всій країні і, відповідно, у Кривому Розі можливі віялові відключення електропостачання. Максимально заощаджуйте електроенергію – це дуже важливо. Зберігайте вдома запас води та зарядіть телефони, пауербанки та інше”, – порадив Вілкул. // УНІАН