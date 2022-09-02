На Дніпропетровщині викрито навідницю ворожих обстрілів

Правоохоронці викрили мешканку смт. Преображенка, яка, підтримуючи повномасштабну війну РФ проти України, добровільно передавала представнику збройних сил РФ інформацію щодо ситуації в населених пунктах Дніпропетровщини.

Інформаторка повідомляла ворога про наслідки ракетних та авіаційних ударів. Також вона фіксувала та здавала місця дислокації і шляхи пересування підрозділів та військової техніки Збройних Сил України на території Дніпропетровської області.

Вона була затримана правоохоронцями після чергової передачі інформації.

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері громадянці повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Офіс Генпрокурора