На Донбасі двоє українських військових загинули внаслідок підриву на міні

На Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

Зазначається, що станом на 17:00 10 січня російсько-окупаційні війська сьогодні двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

У бік Пісків ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну», – сказано в повідомленні. // LB.ua