На Донбассе боевики расширяют позиции и стягивают оружие к линии соприкосновения

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали новые нарушения договоренностей со стороны боевиков на Донбассе.

Источник: украинская сторона СЦКК

Детали: По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 9 сентября, во время наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории обнаружил со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации нарушение договоренностей, которые вступили в силу 27 июля 2020 года.

Так, 7 сентября зафиксировано продолжение имеющейся траншеи вблизи населенного пункта Березовское Луганской области. А 8 сентября команда СММ ОБСЕ зафиксировала 5 человек вооруженных формирований с лопатами у одной из их позиций на северо-восточной стороне дороги местного значения вблизи Раевки Луганской области.

Также во время наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ с нарушением линии отвода на полигонах было зафиксировано 16 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 6 буксируемых гаубиц (Д-30А «Жаба», 122 мм) вблизи Бугаевки Луганской области, а также три реактивных системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) неподалеку Покровки Донецкой области.

Кроме того, на полигоне близ населенного пункта Бугаевка Луганской области было обнаружено двенадцать танков (предположительно Т-64 — 5 единиц; неустановленного типа — 7 единиц) и три вероятно зенитных ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10»). На полигоне вблизи Тернового, Донецкой области, патруль зафиксировал четыре танка (неустановленного типа), а на полигоне близ Покровки — три самоходных гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм); три буксируемые гаубицы (Д-30 «Жаба», 122 мм); десять танков (неустановленного типа) за пределами выделенных мест хранения.

Украинская сторона СЦКК отмечает: зафиксированные факты указывают на нарушение незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. В частности, это касается расширения и углубления позиций, а также систематического наращивания вооружения и военной техники в прямой близости к линии соприкосновения. // Украинская правда