В Авдіївці ворог телефонує, з’ясовує скільки мешканців у будинку, а потім його обстрілює

В Авдіївці ворог застосовує новий вид тероризму — дзвонить з невідомого номеру та питає, чи багато людей живуть ще в будинку, а потім його обстрілює з артилерії.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація.

«росіяни продовжують свою підлу війну з мирними жителями України, зокрема тероризують і жителів Авдіївки. І вигадали для цього новий спосіб, з яким раніше в нашому місті не доводилося стикатися. Телефонують з невідомого номера, питають адресу та чи багато людей перебувають у домі (питають безпосередньо так, ніби давні знайомі та переживають за долю міста). Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Авдіївці зафіксовано вже кілька таких випадків.

Тому з міркувань безпеки неприпустимо повідомляти вказану інформацію незнайомим підозрілим особам, це може призвести до негативних наслідків, попередили у міській військовій адміністрації.

«Виконання цих простих правил може зберегти ваше життя і життя оточуючих», — наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська намагаються встановити повний контроль над Луганською та Донецькою областями, однак на сьогодні цієї мети вони не досягли.